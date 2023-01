Nel settembre del 2011, alcuni di noi si incontrarono in un’aula dell’Università di Milano per discutere della politica universitaria all’indomani della riforma Gelmini. Per molti di noi era la prima occasione di incontro; le strade professionali e anche i luoghi geografici di provenienza erano e sono molto diversi, come anche le prospettive di ciascuno sul problema della politica dell’istruzione e della ricerca.

A valle di quell’incontro, decidemmo di fondare questo sito, prima come contenitore per raccogliere articoli ed interventi, ma anche dati e informazioni che non era facile reperire altrove. In seguito, gradatamente e in parallelo al susseguirsi di riforme dell’Università e della Scuola, il sito ROARS è cresciuto, diventando un riferimento nazionale sul tema delle politiche dell’istruzione. Negli ultimi anni, in particolare, si è ampliato lo spazio dedicato alla scuola.

La valorizzazione del merito nella Scuola e nell’Università è una delle bussole che la politica ha dichiaratamente seguito nella progettazione e nell’attuazione di queste riforme. Chi di noi aveva letto L’ascesa della meritocrazia il libro del sociologo inglese Michael Young, scritto negli anni 50, non poteva che rimanere perplesso.

Ci è sembrato pertanto naturale, nel decennale della fondazione di questo sito, organizzare un convegno per discutere della meritocrazia e di come è stata tradotta nelle politiche dell’istruzione in Italia e all’estero.

Vi aspettiamo numerosi a Trento il 24-25 febbraio 2023.

La redazione di ROARS

FALSI MITI DI PROGRESSO: MERCATO E MERITOCRAZIA NELL’ISTRUZIONE

Cosa resta di vent’anni di politiche universitarie

e scolastiche all’insegna dell’ideologia del merito

Convegno internazionale nel decennale dell’Associazione ROARS

( R eturns o n A cademic R esearch and S chool)

Venerdì 24 febbraio 2023, ore 14:30 e Sabato 25 febbraio 2023, ore 9:00

Università di Trento

Sala Conferenze “Fulvio Zuelli” – Palazzo di Giurisprudenza (via Verdi, 53)

PROGRAMMA

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

Ore 14:45 – Saluti istituzionali

Prof. Paolo Carta, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Trento

ore 15:00 – I Sessione (in English)

MERITOCRACY, MARKET AND EDUCATION

Chairs:

Prof. Umberto Izzo, Università di Trento

Dott.ssa Giulia Balossini, Università statale di Milano

SPEAKERS (remote and/or in presence):

Prof. Michael J. Sandel, Harvard University: A Conversation on «The Tyranny of Merit»

Prof. Daniel Markovits, Yale University: A Conversation on «The Meritocracy Trap»

Prof. Mario Ricciardi, Università Statale di Milano: Meritocracy as Ideology: An Italian Perspective

Prof. Marco Santambrogio, Università di Parma e Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: Merit and Its Enemies

DISCUSSION



ore 17:30 – II Sessione

MERITOCRAZIA, VALUTAZIONE E CAPITALE UMANO NELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA

Presiede e modera:

Dott.ssa Daniela Palma, ENEA – Roma

RELATORI:

Prof. Christopher Tienken, Seton Hall University: L’assalto neoliberista all’insegnamento scolastico negli Stati Uniti

Prof.ssa Rossella Latempa, ROARS: 15 anni di riforme nella Scuola italiana

DISCUSSIONE

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 9:00 – III Sessione

UNIVERSITÀ: LE POLITICHE MERITOCRATICHE PER L’ISTRUZIONE IN ITALIA E I LORO EFFETTI

Presiedono e moderano:

Dott. Francesco Sylos Labini, Centro Ricerche Enrico Fermi, Roma

Dott.ssa Paola Galimberti, Università statale di Milano

RELATORI:

Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo, Università di Pisa: Di bilance e di spade: l’autorità della valutazione

Prof. Davide Borrelli, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli: La valutazione come teologia

Prof. Alberto Baccini, Università di Siena: 15 anni di riforme nell’Università italiana

Ore 10:45 – Tavola rotonda conclusiva, aperta al dibattito col pubblico in presenza

COSA «MERITANO» LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ ITALIANA

Presiedono e moderano:

Prof. Giuseppe De Nicolao, Università di Pavia

Prof. Antonio Banfi, Università di Bergamo

PARTECIPANO (da remoto e in presenza):

Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito

Prof. Antonio Uricchio, Presidente ANVUR (invitato)

Prof. Flavio Deflorian, Rettore dell’Università di Trento

Dott. Massimiliano de Conca, FLC – Roma

Dott.ssa Virginia Magnaghi, Scuola Normale Superiore di Pisa

Dott.ssa Rosa Fioravante, Segretario Nazionale ADI

Agnese Tumicelli, Gianmarco Ruvolo, Luca Pistore, Rappresentanti degli Studenti UNITN

Non è prevista la trasmissione in diretta streaming dell’evento, la cui registrazione video sarà successivamente pubblicata.

SITO WEB DELL’EVENTO IN ITALIANO

WEB SITE OF THE EVENT IN ENGLISH

INDICAZIONI UTILI per quanti desiderino recarsi a Trento per partecipare all’evento.

Per la sistemazione alberghiera è attiva una conveniente convenzione alberghiera con il Grand Hotel Trento, l’Hotel Accademia e l’Hotel America. E’ possibile usufruire della convenzione nei giorni dell’evento, facendo presente all’atto della prenotazione la propria partecipazione al convegno ROARS presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.

La cena del convegno la sera del 24 febbraio alle ore 20.00 si terrà presso il ristorante FORST nel centro di Trento, al prezzo concordato di 40 euro a persona. Per perfezionare la prenotazione è necessario inviare una mail a cena.convegnoroars@gmail.it, confermando i nominativi per i quali si intende prenotare, non oltre il giorno 18 febbraio 2023.