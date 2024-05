Qualche mese fa avevamo dedicato un post al caso del Professor Menico Rizzi, al tempo membro del consiglio direttivo di ANVUR, dello steering board di COARA e, secondo voci di stampa, candidato a rettore all’università del Piemonte Orientale. Per candidarsi Menico Rizzi dovrebbe dimettersi da membro del consiglio direttivo ANVUR.

Adesso la candidatura di Menico Rizzi a Rettore è ufficiale, ma Menico Rizzi continua a figurare tra i membri del direttivo. Nel documento di candidatura Rizzi non dichiara di far parte del direttivo ANVUR; forse Anvur ha semplicemente dimenticato di aggiornare il proprio sito, o forse non vuol fare sapere che nel direttivo sono rimasti soltanto in 4!

Veniamo al sito di COARA dove il professor Menico Rizzi appare ancora come membro dello steering board in quanto parte di Anvur.

Ci chiediamo quindi, un po’ confusi, come sia possibile che il professor Rizzi si sia dimesso da Anvur (altrimenti non avrebbe potuto candidarsi a Rettore dell’Università del Piemonte Orientale) e però continui a rappresentarla all’interno del board di COARA. Chissà se anche in questo caso si tratti di una dimenticanza di COARA. O se, invece, ANVUR e Rizzi troveranno la solita scappatoia italica per non farsi sfuggire una poltrona, utile, soprattutto, a coprire con il velo della “valutazione responsabile” le cattive pratiche bibliometriche che da sempre caratterizzano l’operato dell’agenzia.