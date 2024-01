Alcuni ricercatori pubblicano un nuovo lavoro in media ogni cinque giorni. I rilevatori di dati sospettano che non tutti i loro manoscritti siano stati prodotti grazie a un lavoro onesto.

Rispetto a un decennio fa, i ricercatori che pubblicano più di 60 articoli all’anno sono quattro volte più numerosi(1). Secondo un preprint pubblicato su bioRxiv il 24 novembre, l’Arabia Saudita e la Tailandia hanno registrato l’aumento più marcato del numero di scienziati di questo tipo negli ultimi anni. L’aumento di questi autori “estremamente produttivi” solleva il timore che alcuni ricercatori ricorrano a metodi dubbi per pubblicare ulteriori articoli.

“Sospetto che pratiche di ricerca discutibili e frodi possano essere alla base di alcuni dei comportamenti più estremi”,

afferma il coautore dello studio John Ioannidis, medico specializzato in metascienza presso la Stanford University in California. “I nostri dati forniscono un punto di partenza per discutere di questi problemi in tutta la scienza”.

Ioannidis e i suoi colleghi hanno esaminato gli articoli, le recensioni e i documenti di conferenze indicizzati nel database Scopus tra il 2000 e il 2022. Hanno escluso gli autori di fisica, che tendono a pubblicare un gran numero di articoli, perché le pratiche di authorship in questo campo differiscono da quelle di altre materie. I ricercatori hanno analizzato come è cambiata nel tempo l’estrema produttività degli autori in vari Paesi e settori.

In generale, la maggior parte degli autori estremamente produttivi al di fuori della fisica si trovava nella medicina clinica, che nel 2022 contava quasi 700 di questi ricercatori superdotati (vedi “Campi iperproduttivi”). L’agricoltura, la pesca e la silvicoltura hanno registrato la crescita più rapida di ricercatori estremamente produttivi, aumentando di 14,6 volte tra il 2016 e il 2022, seguiti da biologia, matematica e statistica.

Solo nel 2022, 1.266 autori non fisici pubblicheranno l’equivalente di un articolo ogni 5 giorni, compresi i fine settimana, rispetto ai 387 del 2016. L’accelerazione della crescita dal 2016 è stata sorprendente, afferma Ioannidis, perché un’analisi precedente(2) aveva mostrato che la produttività estrema stava iniziando a stabilizzarsi nel 2014. “C’è stato un aumento molto rapido”, afferma.

Al di fuori della fisica, la maggior parte dei Paesi ha più che raddoppiato il numero di autori estremamente produttivi tra il 2016 e il 2022, anche se alcune nazioni hanno registrato balzi ancora maggiori (vedi “Crescita estrema”). La Thailandia è passata da 1 autore estremamente produttivo nel 2016 a 19 nel 2022, registrando l’aumento relativo più elevato di tutti i Paesi. Tuttavia, l’Arabia Saudita ha registrato la crescita maggiore in termini assoluti, passando da 6 a 69 autori estremamente produttivi nello stesso periodo.

La Thailandia ha solo una manciata di autori che sfornano enormi volumi di articoli ogni anno, ma l’improvviso aumento della produttività estrema è preoccupante, afferma Tirayut Vilaivan, membro dell’Ufficio per l’integrità accademica e della ricerca dell’Università Chulalongkorn di Bangkok, che sviluppa politiche e standard di ricerca. “Non possiamo ignorarlo”, afferma.

Fattori sottostanti

L’aumento potrebbe essere dovuto almeno in parte al sistema di finanziamento della ricerca del Paese, che è passato a favorire grandi gruppi interdisciplinari invece di piccoli gruppi, rendendo più facile per i ricercatori inserire il proprio nome in un maggior numero di documenti, afferma David Harding, chimico presso la Suranaree University of Technology di Nakhon Ratchasima, in Thailandia. “La Thailandia ha subito una revisione radicale del suo ecosistema di ricerca nel tentativo di migliorare la produttività”, afferma Harding.

Un altro fattore che contribuisce potrebbe essere l’attenzione della Thailandia per le classifiche universitarie, che si basano su numeri e metriche di pubblicazione, afferma Vilaivan. Aggiunge che molte università del Paese utilizzano incentivi in denaro per incoraggiare i ricercatori a pubblicare su riviste di rilievo. Se i ricercatori giocano bene le loro carte, possono guadagnare fino a 1 milione di Baht (28.000 dollari) all’anno solo grazie alle pubblicazioni, afferma.

La combinazione di una cultura fiorente del “pubblicare o morire” e di un sistema di ricompense monetarie crea un terreno fertile per il prosperare di attori loschi, aggiunge Vilaivan. Durante la pandemia, in Tailandia hanno cominciato a emergere le cartiere, imprese illegali che vendono documenti falsi ai ricercatori.

Giro di vite sulle pratiche discutibili

Ma la Thailandia sta iniziando a indagare sui ricercatori che hanno un numero di pubblicazioni sospettosamente alto. A gennaio, il Ministero dell’istruzione superiore, della scienza, della ricerca e dell’innovazione ha indagato se nelle università thailandesi si verificassero comportamenti scorretti, esaminando i ricercatori con pubblicazioni insolitamente prolifiche o con diversi articoli che non rientrano nelle loro competenze. L’indagine ha rilevato che 33 ricercatori di 8 università avevano pagato per essere autori, mentre decine di altre persone erano sospettate di aver inserito il proprio nome in articoli acquistati.

Ioannidis ritiene che, per arginare la marea crescente di autori estremamente produttivi, gli istituti di ricerca e le agenzie di finanziamento dovrebbero concentrarsi sulla qualità del lavoro di un ricercatore anziché sul volume di articoli pubblicati. In questo modo si eviterebbe che gli scienziati prendano scorciatoie. “Il numero di articoli non dovrebbe essere considerato positivo o negativo”, afferma.

