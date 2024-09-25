Pubblichiamo il testo di un documento contro la nuova precarizzazione delle università delineata dal recente Disegno di Legge del governo e contro la nuova stagione di tagli annunciata al Fondo di Finanziamento Ordinario per gli atenei. Il documento, inizialmente firmato da una cinquantina di docenti, sta per raggiungere le 5.000 adesioni.

Link per adesioni.

Ai primi di agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL di revisione delle figure pre-ruolo nell’Università, prevedendo nel contorno già tracciato dalla legge 240/2010 un complesso di cinque figure post-laurea, tutte precarie, per alcune delle quali non è neanche previsto il riconoscimento di un reale rapporto di lavoro: la borsa di assistente alla ricerca junior, la borsa di assistente alla ricerca senior, il post-doc, il professore aggiunto e il contratto di ricerca (già definito dalla legge 79/2022 in sostituzione dell’Assegno di Ricerca). Queste non sono tutele crescenti: sono solo laureati/e e dottori/dottoresse di ricerca che svolgono attività in Università, Enti di Ricerca Pubblici, accademie e istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, ma a cui non si riconoscono diritti, rappresentanza e minime tutele (malattia, ferie, contributi previdenziali esigibili, accesso al welfare fiscale) o a cui se ne riconosco alcuni, ma al prezzo di ulteriori compiti (collaborazione alle attività didattiche e alla terza missione). Questa non è una cassetta degli attrezzi per la ricerca: è solo una moltiplicazione infinita dei sentieri e dei tempi con cui vedersi riconoscere il proprio ruolo, che espande la precarizzazione e le incertezze nel lavoro di ricerca in questo paese.

Tutto questo avviene in una stagione che vede nuovi significativi tagli all’università e alla ricerca, come annunciato dalla riduzione di oltre 500 milioni di euro sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, dalla cancellazione degli ultimi due anni del Piano straordinario avviato da Maria Cristina Messa che avrebbe dovuto ampliare le facoltà assunzionali degli atenei di oltre 10mila posizioni tra docenti e PTA (dando anche la possibilità di rivedere le assunzioni non completate su 2023 e 2024) e dalla mancata stabilizzazione delle risorse alla ricerca provenienti dal PNRR, come sostanzialmente chiesto da molte voci del mondo accademico e della ricerca. Così, la bolla di precariato che si è gonfiata in questi anni (oltre 21mila assegnisti, 9mila RTDa nelle università e migliaia di precari negli EPR), rischia di scoppiare nei prossimi anni su queste molteplici figure, creando una nuova generazione perduta. Questa moltiplicazione del precariato e questi tagli producono solo un’Università ed una Ricerca piccole e precarie, senza prospettive per il futuro.

Per queste ragioni prendiamo la parola e chiediamo che in tutti gli enti, gli istituti e gli atenei che svolgono ricerca in questo Paese siano riconosciuti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori, con un unico rapporto di lavoro preruolo a tempo determinato, che garantisca diritti, tutele e rappresentanza. Ribadiamo al contempo la necessità della ripresa di un finanziamento congruo alle strutture e alla ricerca di base, per riportare la spesa pubblica e gli organici in questo settore in linea con quelli degli altri Paesi europei.

