Dorothy Bishop, professore emerito di neuropsicologia dello sviluppo all’università di Oxford, è una delle studiose più impegnate sul fronte della lotta alla cattiva scienza. Da pochi giorni ha rassegnato le sue dimissioni dalla Royal Society. In un lungo post sul suo blog spiega le ragioni delle dimissioni: “Qualsiasi piacere possa trarre dall’onore di essere un membro della Royal Society è sminuito dal fatto che questo onore è condiviso con Elon Musk. membro straniero della Royal Society dal 2018, che sembra prendere a modello un cattivo di Bond, un uomo che ha una ricchezza e un potere incommensurabili che userà per minacciare gli scienziati che non sono d’accordo con lui”. Il post, che traduciamo integralmente, analizza i rischi che Elon Musk rappresenta per lo sviluppo della scienza.

La Royal Society è una venerabile istituzione fondata nel 1660, i cui membri originari comprendevano uomini eminenti come Christopher Wren, Robert Hooke, Robert Boyle e Isaac Newton. Promuove la scienza in molti modi: amministrando sovvenzioni, fornendo consulenza al governo, tenendo riunioni e conferenze, e pubblicando relazioni di esperti su questioni scientifiche di importanza pubblica.

Attualmente ci sono circa 1.800 Fellows e Foreign Members della Royal Society, tutti eletti attraverso un processo rigoroso e altamente competitivo che comprende la nomina da parte di due Fellows of the Royal Society (FRS), l’esame dettagliato dei risultati e delle pubblicazioni del candidato, le relazioni di revisori e la valutazione da parte di un comitato di esperti nella loro area di ricerca. Sebbene la maggior parte dei membri della Royal Society venga eletta sulla base dei propri contributi scientifici, altri vengono nominati sulla base di “contributi più ampi alla scienza, all’ingegneria o alla medicina attraverso la leadership, l’organizzazione, la ricerca o la comunicazione”.

Per molti scienziati, l’elezione alla Royal Society rappresenta l’apice della loro carriera scientifica. Stabilisce che i loro risultati sono riconosciuti come eccezionali e il titolo di FRS porta un immediato rispetto da parte dei colleghi. Naturalmente, non sempre le cose vanno come dovrebbero. Si può scoprire che un FRS ha pubblicato lavori fraudolenti, oppure che è impazzito e ha iniziato a promuovere idee strampalate. Sebbene esistano procedure che consentono di espellere un membro dalla Royal Society, mi è stato detto che questo non accadeva da oltre 150 anni. Sembra che l’elezione a Fellow della Royal Society, come la perdita della verginità, sia qualcosa di difficilmente reversibile.

Questo ci porta, quindi, al caso di Elon Musk, che è stato eletto Fellow della Royal Society nel 2018 sulla base dei suoi risultati tecnologici, in particolare nei viaggi spaziali e nello sviluppo di veicoli elettrici. Purtroppo, da allora, i suoi interessi si sono estesi all’utilizzo dei social media per la propaganda politica, combattendo allo stesso tempo quello che considera un “woke mind virus” e gli attacchi alla libertà di parola. Mentre prima sembrava essere d’accordo con l’opinione scientifica tradizionale su questioni come il cambiamento climatico e la medicina, nell’ultimo anno o due ha iniziato a promuovere idee alternative.

Nell’estate del 2024, alcuni FRS si sono preoccupati per il modo in cui Musk utilizzava la sua piattaforma di social media (prima Twitter, ora X) per fomentare disordini razziali e sentimenti antigovernativi nel Regno Unito. Tra i suoi tweet più significativi di quel periodo vi erano commenti incendiari e disinformazione, come documentato in questo articolo del Guardian.

Ciò ha portato alcuni membri della Fellows a esprimere disappunto per l’elezione di Musk. Non c’è stata una consultazione formale della Fellowship, ma tramite contatti informali via e-mail, un gruppo di 74 Fellows ha formulato una lettera di preoccupazione che è stata inviata all’inizio di agosto al Presidente della Royal Society, sollevando dubbi sul fatto che Musk fosse “una persona adatta a ricoprire il considerevole onore di essere un Fellow della Royal Society”. La lettera menzionava specificamente il modo in cui Musk aveva usato la sua piattaforma su X per fare dichiarazioni ingiustificate e divisive che sono servite a infiammare la violenza di destra e la violenza razzista nel Regno Unito.

Qualcuno (non io!) ha fatto trapelare la lettera al Guardian, che ne ha parlato il 23 agosto.

Mi risulta che a questo punto il Consiglio della Royal Society abbia deciso di consultare un avvocato di alto livello per stabilire se il comportamento di Musk violasse il loro Codice di condotta. Il problema di questa linea d’azione è che se non si è sicuri di fare qualcosa che sembra moralmente giusto, ma che potrebbe avere delle conseguenze, è facile trovare un avvocato che consiglierà di non farlo. Gli avvocati lavorano così. Sono pagati per salvare le persone da impulsi etici che potrebbero metterle nei guai. E, di sicuro, l’avvocato ha stabilito che Musk non aveva violato il Codice di condotta. Se volete verificare se siete d’accordo, potete trovare il Codice di condotta qui.

Molti dei firmatari della lettera, compreso la sottoscritta, non erano soddisfatti di questa risposta. Abbiamo iniziato a raccogliere ulteriori prove di comportamenti incompatibili con il Codice di condotta. C’è molto materiale, che può essere diviso in due categorie, a seconda che si riferisca alla “condotta scientifica” o ai “principi”.

Per quanto riguarda la condotta scientifica, i punti più rilevanti del Codice di condotta sono:



2.6. I Membri e i membri stranieri devono svolgere le loro ricerche scientifiche nel rispetto della dichiarazione della Società sull’integrità della ricerca e secondo gli standard più elevati.

2.10. I membri e i soci stranieri devono trattare collegialmente e con cortesia tutte le persone coinvolte nell’impresa scientifica, compresi i supervisori, i colleghi, gli altri membri e soci stranieri della Società, il personale della Società, gli studenti e gli altri colleghi alle prime armi, il personale tecnico e amministrativo e i membri interessati del pubblico.

2.11. I membri e i membri stranieri non devono praticare alcuna forma di discriminazione, molestia o bullismo.



La maggior parte di coloro con cui ho parlato concorda sul fatto che una grave violazione di questi principi si è verificata nel 2022, quando Musk ha twittato: “My pronouns are Prosecute/Fauci”, riuscendo così a offendere contemporaneamente la comunità LGBTQ, a esprimere un sentimento antivax e a mettere ulteriormente a rischio Fauci, già sotto attacco da parte degli antivax. Fauci non era un ricercatore all’epoca in cui sono stati fatti questi commenti, ma questo non dovrebbe avere importanza, dato che il codice indica “individui della comunità scientifica”. L’incidente è stato ripreso da CBS News.



Ora che le elezioni americane sono finite, Musk sembra essere pronto a intensificare i suoi attacchi. Il 19 novembre 2024 ha ritwittato questo messaggio ai suoi milioni di follower, seguito da una serie di attacchi a Fauci il 21 novembre,

Neuralink



Ci sono anche domande sulla gestione del progetto di ricerca di Musk, Neuralink, che prevede lo sviluppo di un’interfaccia cervello-computer per aiutare le persone paralizzate. Sebbene questo sia chiaramente un obiettivo meritevole, il suo approccio alla ricerca è caratterizzato dal rifiuto di lasciare che qualcuno interferisca con il suo modo di fare. Questo ha portato ad accuse di mancata aderenza alle procedure normative per la Buona Pratica di Laboratorio. Per esempio, si considerino le seguenti citazioni tratte da questo articolo:



“Credo che ciò che preoccupa la gente sia che Neuralink potrebbe smussare gli angoli, e finora nessuno li ha fermati”, dice Nick Ramsey, neuroscienziato clinico presso l’University Medical Center di Utrecht, nei Paesi Bassi. Neuralink sta spingendo in modo incredibile per aggirare il mondo della ricerca convenzionale, e c’è poca interazione con gli accademici, come se pensassero che siamo sulla strada sbagliata – che noi stiamo avanzando mentre loro vogliono fare un balzo in avanti di anni”.

In risposta all’affermazione di Musk secondo cui nessuna scimmia sarebbe morta a causa di Neuralink, il Physicians Committee for Responsible Medicine ha scritto alla SEC, sostenendo che i commenti di Musk erano falsi. Il gruppo ha dichiarato di aver ottenuto i registri veterinari degli esperimenti di Neuralink che mostrano che almeno 12 scimmie giovani e sane sono state sottoposte a eutanasia a causa di problemi con l’impianto di Neuralink. Il gruppo ha affermato che i commenti di Musk sono fuorvianti per gli investitori e ha sollecitato le autorità di regolamentazione della SEC a indagare Musk e Neuralink per frode finanziaria.



I problemi di Neuralink non si fermano all’etica degli animali e alla segretezza che li circonda. In un articolo pubblicato su Nature, diversi scienziati sono stati intervistati sulla prima sperimentazione umana condotta all’inizio dell’anno. La preoccupazione principale è stata la mancanza di trasparenza. Le sperimentazioni sull’uomo sono di solito registrate in clinical.trials.gov, che è stato creato proprio per rendere più facile monitorare se gli studi hanno seguito un protocollo. Musk non lo ha fatto. Il suo approccio alle sperimentazioni umane riflette ancora una volta la sua avversione per le normative. Ma i regolamenti esistono per uno scopo e ci si aspetta che un membro della Royal Society li rispetti; altrimenti ci ritroviamo con scandali come Theranos o gli esperimenti sulle cellule staminali di Macchiarini e Birchall. Anche l’etica di questo tipo di sperimentazione deve essere gestita con attenzione, soprattutto per quanto riguarda la comprensione dei possibili effetti avversi da parte del paziente, le sue aspettative di beneficio e l’impegno dei ricercatori a fornire un supporto a lungo termine per la protesi.

Se passiamo alle questioni più generali che rientrano nei Principi, il Codice di condotta stabilisce che:



I membri e i membri stranieri non devono agire o non agire in alcun modo che possa minare la missione della Società o portare il discredito della stessa.



Ecco alcuni esempi che considererei contrari alla missione della Società.

Promuovere l’esitazione del pubblico sui vaccini



La Royal Society ha svolto un buon lavoro nel promuovere la comprensione dei vaccini da parte del pubblico, come nel caso di questo blogpost di Charles Bangham FRS. Al contrario, come descritto qui, Musk ha promosso teorie cospirative sui vaccini e opinioni anti-vaccini sulla sua piattaforma. Questo tweet ha avuto 85 milioni di visualizzazioni:

Sminuire l’emergenza climatica.

Nel 2023 Musk ha minimizzato la gravità del cambiamento climatico e nel 2024 ha partecipato a una bizzarra intervista con Donald Trump, che ha lasciato sgomenti gli esperti del clima. Tra i commentatori c’era Michael Mann, che ha dichiarato: “È triste che Elon Musk sia diventato un negazionista del cambiamento climatico, ma è proprio così. Sta letteralmente negando ciò che la scienza ha da dire”. Mann è stato eletto Membro straniero della Royal Society nel 2024.

Diffusione di falsi profondi e disinformazione su X

Recentemente, nel 2022, la Royal Society ha pubblicato un rapporto in cui Frank Kelly (FRS) ha sottolineato l’alta priorità che la Royal Society attribuisce a una comunicazione scientifica accurata:

La missione della Royal Society, sin dalla sua fondazione nel 1660, è stata quella di promuovere la scienza a beneficio dell’umanità, e un aspetto importante di questa missione è la comunicazione accurata. Ma le false informazioni interferiscono con questo obiettivo. È accusata di alimentare la sfiducia nei vaccini, di confondere le discussioni sulla lotta alla crisi climatica e di influenzare il dibattito sulle colture geneticamente modificate.

All’inizio di questo mese, Martin McKee ha scritto sul British Medical Journal:

Il motivo per cui Musk ha acquistato Twitter era quello di influenzare il discorso sociale. E l’ha fatto, usando la sua enorme piattaforma (203 milioni di follower) per appoggiare Trump, diffondere disinformazione sui brogli elettorali e sui falsi profondi di Kamala Harris, e amplificare le teorie cospirative su tutto, dai vaccini alla teoria della sostituzione della razza alla misoginia.

Lo sviluppo più recente è l’annuncio che Musk sarà co-direttore del nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE, un’allusione alla criptovaluta Dogecoin) dell’amministrazione Trump, con il compito di tagliare gli sprechi e la burocrazia. Il futuro della scienza statunitense comincia a essere cupo, con Musk che ha ricevuto poteri illimitati per tagliare i budget di NIH e NASA, tra gli altri. Questo tweet, da lui avallato, indica che piuttosto che utilizzare prove oggettive, i tagli ricadranno su coloro che hanno criticato Trump, che troveranno riassunti bowlerizzati del loro lavoro utilizzati per generare indignazione pubblica.

Il tweet recita: “Ecco per cosa il governo degli Stati Uniti ha sprecato 900 miliardi di dollari delle vostre tasse nel 2023. Il Dipartimento per l’Efficienza del Governo (@DOGE) risolverà il problema. L’America merita leader che diano priorità a spese sensate”, prima di presentare una tabella che elenca le voci di spesa da tagliare, con descrizioni di spesa prive di fonti, tra cui:

Il business della scimmia del dottor Fauci sull’“isola delle scimmie” dell’NIH: $33,200,000 Scimmie meticce dell’NIH: parte di 12.000.000 di dollari

Lo studio sulle scimmie transgender del dottor Fauci: 477.121 dollari”.

Sono tristemente d’accordo con Alex Wild, curatore di Entomologia presso l’Università del Texas Austin, che ha scritto qualche giorno fa:

“Spero che gli scienziati finanziati a livello federale si stiano preparando ad attacchi su larga scala e in malafede da parte di Musk e del suo esercito di troll. È abbastanza chiaro che l’operazione DOGE prenderà frammenti di proposte di sovvenzione e documenti, li presenterà fuori contesto e dirigerà le molestie contro singole persone”.

E poi?

Mi è stato detto che, alla luce dell’evoluzione della situazione, il Consiglio della Royal Society esaminerà nuovamente il caso di Elon Musk. Nelle conversazioni che ho avuto con loro, hanno sottolineato che devono attenersi alle loro procedure, che sono specificate negli Statuti, e che comportano tutta una serie di fasi di controllo legale, valutazione della commissione, discussione con il membro in questione e, infine, un voto da parte della Fellowship, prima che un membro o un membro straniero possa essere espulso. Sebbene sia d’accordo sul fatto che se si ha una serie di regole ci si debba attenere ad esse, trovo significativo il fatto che nessuno sia stato espulso per oltre 150 anni. Ciò suggerisce che gli Statuti sono formulati in modo tale da rendere praticamente impossibile fare qualcosa nei confronti dei membri che violano il Codice di condotta. In effetti, lo Statuto ha lo scopo di proteggere la Royal Society dall’eventualità di dover prendere provvedimenti contro uno dei suoi membri.

Nel corso delle indagini su questo blogpost, ho acquisito una profonda familiarità con il Codice di condotta, che mi impone di “trattare collegialmente e con cortesia tutti gli individui dell’impresa scientifica, compresi… i membri stranieri”. Non sono disposta a trattare Elon Musk “collegialmente e con cortesia”. Qualsiasi piacere possa trarre dall’onore di essere un FRS è sminuito dal fatto che questo onore è condiviso con qualcuno che sembra prendere a modello un cattivo di Bond, un uomo che ha una ricchezza e un potere incommensurabili che userà per minacciare gli scienziati che non sono d’accordo con lui. Di conseguenza, la settimana scorsa ho rassegnato le mie dimissioni dall’FRS. Non mi aspetto di avere un impatto: nel contesto di oltre 350 anni di storia della Royal Society, questo è solo un incidente. Mi sento molto più a mio agio a dissociarmi da un’istituzione che continua a onorare quest’uomo disdicevole.

[Il post è disponibile in inglese qua]