Il Senato ha approvato lo scorso 4 marzo il DDL “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo” con i voti favorevoli dei senatori della maggioranza di governo e di 6 senatori del PD. Il resto del PD si è astenuto, contrari M5S e AVS. Kritica.it ha ricostruito le modifiche rispetto al testo iniziale. Il testo conferma l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA, contro la quale migliaia di studiose e studiosi italiani hanno firmato un appello che si può leggere e sottoscrivere qui. Si tratta di un DDL che è un dispositivo di vera e propria militarizzazione culturale e politica, attuata sia attraverso la censura sia inducendo autocensura, a partire da scuola e università. Un DDL cui bisogna opporsi con forza ora.

Bisogna fare estrema attenzione alla pericolosità sociale di questo DDL, che è un dispositivo di vera e propria militarizzazione culturale e politica, attuata sia attraverso la censura sia inducendo autocensura, a partire da scuola e università.

Il punto su scuole/università è esplicitato all’art.3, lett. c e d: prevenzione, contrasto, monitoraggio come obblighi organizzativi. In nome di un’emergenza dichiarata come tale sulla base di una rappresentazione quantitativa amplificata grazie all’adozione di una definizione e di criteri di classificazione omnicomprensivi, l’istituzione deve “fare cose” che si tradurranno in linee guida, formazione, sensibilizzazione, workshop, etc.: azioni che verrano monitorate da appositi indicatori. Si prevede che le università possano introdurre una figura interna di controllo preposta alla verifica e al monitoraggio.

Dunque, il meccanismo è creare procedure che inducono conformità e prudenza comunicativa, ovvero circoscrivere il discorso possibile. Per chi non aderisca spontaneamente si aziona un meccanismo di slittamento dal merito della discussione al contenzioso disciplinare o giuridico. Nelle università questo lo sappiamo bene perché già ora si assiste a uno svuotamento di senso politico e culturale, ove taluni temi scomodi sono stati di fatto marginalizzati o proprio esclusi, e anche conversazioni tra colleghi sono spesso ridotte alla formalità e all’ultimo tecnicismo in tema di qualità e adempimenti.

L’autocensura è la prima linea di vera e propria militarizzazione del discorso pubblico. Assai pericolosa, perché passa sottotraccia, viene accettata per inerzia, non provoca sdegno.

Inoltre, con il DDL, a livello nazionale si introduce un Gruppo tecnico di lavoro di nomina mista, governativa e istituzionale/associativa, inclusi membri designati da un’organizzazione intergovernativa come l’IHRA stessa.

Un CTS permanente in salsa “emergenza antisemitismo”. Manca solo che si elenchi la NATO tra le organizzazioni designanti, ma è una lacuna apparente, dato che la definizione dell’IHRA è un’infrastruttura concettuale transnazionale adottata e sottoscritta da praticamente tutto l’arco euro-atlantico.