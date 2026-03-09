Il Senato ha approvato lo scorso 4 marzo il DDL “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo” con i voti favorevoli dei senatori della maggioranza di governo e di 6 senatori del PD. Il resto del PD si è astenuto, contrari M5S e AVS. Kritica.it ha ricostruito le modifiche rispetto al testo iniziale. Il testo conferma l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA, contro la quale migliaia di studiose e studiosi italiani hanno firmato un appello che si può leggere e sottoscrivere qui. Si tratta di un DDL che è un dispositivo di vera e propria militarizzazione culturale e politica, attuata sia attraverso la censura sia inducendo autocensura, a partire da scuola e università. Un DDL cui bisogna opporsi con forza ora.
Bisogna fare estrema attenzione alla pericolosità sociale di questo DDL, che è un dispositivo di vera e propria militarizzazione culturale e politica, attuata sia attraverso la censura sia inducendo autocensura, a partire da scuola e università.
Il punto su scuole/università è esplicitato all’art.3, lett. c e d: prevenzione, contrasto, monitoraggio come obblighi organizzativi. In nome di un’emergenza dichiarata come tale sulla base di una rappresentazione quantitativa amplificata grazie all’adozione di una definizione e di criteri di classificazione omnicomprensivi, l’istituzione deve “fare cose” che si tradurranno in linee guida, formazione, sensibilizzazione, workshop, etc.: azioni che verrano monitorate da appositi indicatori. Si prevede che le università possano introdurre una figura interna di controllo preposta alla verifica e al monitoraggio.
Dunque, il meccanismo è creare procedure che inducono conformità e prudenza comunicativa, ovvero circoscrivere il discorso possibile. Per chi non aderisca spontaneamente si aziona un meccanismo di slittamento dal merito della discussione al contenzioso disciplinare o giuridico. Nelle università questo lo sappiamo bene perché già ora si assiste a uno svuotamento di senso politico e culturale, ove taluni temi scomodi sono stati di fatto marginalizzati o proprio esclusi, e anche conversazioni tra colleghi sono spesso ridotte alla formalità e all’ultimo tecnicismo in tema di qualità e adempimenti.
L’autocensura è la prima linea di vera e propria militarizzazione del discorso pubblico. Assai pericolosa, perché passa sottotraccia, viene accettata per inerzia, non provoca sdegno.
Inoltre, con il DDL, a livello nazionale si introduce un Gruppo tecnico di lavoro di nomina mista, governativa e istituzionale/associativa, inclusi membri designati da un’organizzazione intergovernativa come l’IHRA stessa.
Un CTS permanente in salsa “emergenza antisemitismo”. Manca solo che si elenchi la NATO tra le organizzazioni designanti, ma è una lacuna apparente, dato che la definizione dell’IHRA è un’infrastruttura concettuale transnazionale adottata e sottoscritta da praticamente tutto l’arco euro-atlantico.
“we … hold the Israeli regime entirely responsible for all unfolding violence”
Una critica di natura puramente politica, rubricata come antisemitismo. Il modello di società civile che si vuole azionare con queste misure legislative è quello dell’autoritarismo e della repressione dei diritti civili, come già visto in Germania. Il caso tedesco è stato studiato da Donatella Della Porta attraverso la lente sociologica del panico morale come strumento di repressione politica: l’adozione di una definizione di antisemitismo altamente contestata (perché ritenuta vaga e tale da includere forme di critica allo Stato di Israele), la burocratizzazione delle politiche di contrasto e la capacità di rendere tossiche alcune posizioni nello spazio pubblico, con il supporto di partiti politici, media mainstream e opinionisti pubblici, hanno favorito un clima di esclusione e stigmatizzazione, con un esito prevedibile di autocensura. Nelle università e nelle istituzioni culturali questo avviene con particolare efficacia, perché il rischio di perdere reputazione, accesso a spazi e fondi, inviti e collaborazioni produce un forte effetto intimidatorio.