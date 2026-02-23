Il sistema di ricerca e istruzione superiore portoghese è fondato su un paradosso: nonostante produca scienza di qualità e formi migliaia di dottori di ricerca, oltre il 95% dei ricercatori lavora in condizioni di precarietà strutturale. Questo articolo ricostruisce la storia di come si è arrivati a questo punto, a partire dalle riforme degli anni ’80 e ’90 che, spinte dall’autonomia universitaria e dall’integrazione europea, hanno creato i presupposti per un sistema a due velocità. Da un lato un nucleo ristretto e inamovibile di professori ordinari con grande potere, dall’altro un esercito di “bolseiros” (assegnisti di ricerca) senza diritti, intrappolati in contratti a termine e bandi competitivi perpetui. Attraverso l’analisi di leggi chiave come l’EBIC e il RJIES, e del ruolo ambiguo di figure come Mariano Gago, si svela un meccanismo che usa la precarietà non come eccezione, ma come strumento di controllo e governo, trasformando di fatto le università in feudi autocratici finanziati con denaro pubblico.

Il post è tradotto (da una macchina LLM) dall’originale pubblicato sul blog ForBetterScience curato da Leonid Schneider. L’autore/autrice del post è Orthopyxis integra che con questo pseudonimo segnala articoli controversi su PubPeer.

In Portogallo, più del 95% di tutte le attività di ricerca sono svolte in condizioni di lavoro precario, da ricercatori laureandi e dottorandi impiegati con una varietà di contratti temporanei, spesso con benefits limitati o assenti, e senza accesso a una carriera. Vengono utilizzati diversi meccanismi per mantenere questa situazione, tra cui “bandi nazionali altamente competitivi” senza fine per posizioni di ricerca temporanee, la creazione di fondazioni pubbliche affiliate alle università ma gestite con diritto privato e centri di ricerca ombrello che assumono ricercatori ai margini del settore pubblico. Per quanto riguarda il personale docente nell’istruzione superiore, oltre il 40% dei professori ha contratti non permanenti. Coloro che hanno posizioni permanenti sono spesso bloccati al rango di professore assistente, con poche o nessuna prospettiva di promozione, mentre i professori ordinari, che rappresentano meno del 10% delle posizioni permanenti, detengono la maggior parte del potere istituzionale. A ciò si aggiunge il fatto che gli istituti di istruzione superiore sono cronicamente sottofinanziati e con carenza di personale, e ci si aspetta o si costringe i ricercatori a insegnare sotto la minaccia di risoluzione o mancato rinnovo del contratto. Questa è la storia di come ci siamo arrivati.

La creazione del sistema

L’inizio di questa storia può essere collocato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Nel decennio precedente, il sistema pubblico di istruzione superiore portoghese aveva subito una massiccia espansione parallelamente alla democratizzazione del paese. Un sistema che era stato limitato alle università di Coimbra, Lisbona e Porto (da quattro a cinque nel tempo) si è rapidamente espanso a circa quaranta istituti pubblici di istruzione superiore (IES, Instituições de Ensino Superior), incluse università e politecnici, sparsi in tutto il paese. Questa espansione è stata accompagnata da una forte spinta a democratizzare il mondo accademico. Sotto la dittatura rovesciata, il governo esercitava uno stretto controllo sulle questioni pedagogiche e amministrative, inclusa la nomina e la destituzione dei rettori, e c’era un ampio consenso nel primo periodo democratico sul fatto che ciò dovesse cambiare. La Legge sull’Autonomia Universitaria del 1988 (Lei da Autonomia das Universidades, LAU) ha istituzionalizzato la governance partecipativa creando assemblee e senati e concedendo agli IES autonomia amministrativa, finanziaria, pedagogica e scientifica, stabilendo al contempo una responsabilità interna. Il rettore rimaneva la massima autorità, ma ora era eletto dall’Assemblea Universitaria, che includeva studenti e personale non docente, sebbene dominata dai professori, mentre il Senato Universitario manteneva poteri decisionali chiave.

Il Portogallo è entrato a far parte della Comunità Economica Europea nel 1986, accelerando la sua integrazione nei quadri politici, economici ed educativi europei e rendendo l’allineamento con gli standard scientifici europei una priorità. All’epoca, la R&S era in gran parte confinata a una dozzina di Laboratori di Stato (Laboratórios do Estado, LEs), focalizzati sulla ricerca applicata per le esigenze nazionali, con investimenti limitati nella ricerca di base. Questo doveva cambiare. Anche le carriere accademiche necessitavano di ammodernamento. Il sistema seguiva un modello gerarchico di cattedra in cui gli accademici iniziavano tipicamente come Monitori (assistenti didattici), spesso ancora studenti, poi progredivano ad Assistenti dopo la laurea, quindi a Professore Assistente, Professore Associato e infine Professore Catedratico (Professore Ordinario), di solito all’interno della stessa istituzione. L’avanzamento dipendeva da esami pubblici formali (provas): attitudine all’insegnamento (PAP), dottorato e abilitazione (agregação). Poiché i posti vacanti erano strettamente controllati, la maggior parte degli accademici rimaneva nei ranghi inferiori per tutta la carriera, mentre i Catedratici esercitavano un potere sproporzionato. Le riforme proposte includevano l’abolizione delle fasi di Monitor e Assistente, la sostituzione del PAP con lauree magistrali, la ridefinizione del dottorato come una vera qualifica accademica e la richiesta del completamento del dottorato e dell’indipendenza di ricerca dimostrata per l’ingresso nella carriera accademica.

Gli anni ’80 furono anche un periodo di crescente neoliberismo, e queste riforme si svilupparono proprio mentre lo Stato iniziava a ritirarsi dagli impegni a lungo termine per il finanziamento e la stabilità dell’occupazione nell’istruzione superiore. In questo contesto, la LAU del 1988, pur consolidando la democratizzazione e l’apertura, funzionò anche come una sorta di “dono avvelenato”. Alle università fu data l’autonomia finanziaria in un periodo di riduzione dei finanziamenti pubblici. I trasferimenti statali divennero presto insufficienti persino a coprire gli stipendi, costringendo le istituzioni a cavarsela da sole. I tentativi di trasferire i costi sugli studenti attraverso le tasse universitarie all’inizio degli anni ’90 non andarono bene, scatenando massicce proteste a livello nazionale. Di conseguenza, sebbene l’istruzione superiore pubblica in Portogallo non sia gratuita, le tasse universitarie rimangono ben lungi dall’essere sufficienti a coprire i costi reali dell’istruzione.

Fu in questo contesto che nel 1989 venne approvato lo Statuto della Borsa di Ricerca Scientifica (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, EBIC; Legge 40/89). L’EBIC formalizzò le borse di ricerca che esistevano da tempo come sussidi di mantenimento per studenti e laureati ma che mancavano di un quadro giuridico. Fu presentato come un modo per tutelare gli interessi dei borsisti, ma fin dall’inizio funzionò come un meccanismo per aggirare le leggi sul lavoro del paese. Con l’espansione della ricerca finanziata a livello nazionale ed europeo, i progetti richiedevano manodopera e lo status giuridico di “bolseiro” forniva lavoratori essenziali senza diritti lavorativi. Poiché le borse erano legalmente definite come “formazione scientifica” e non come lavoro, le istituzioni ospitanti non erano considerate datori di lavoro e non avevano nessuno degli obblighi del diritto del lavoro. I borsisti erano coperti solo da un regime di sicurezza sociale volontario e di basso livello, calcolato sul salario minimo, non ricevevano indennità di disoccupazione, ferie retribuite, tredicesima o quattordicesima, e avevano diritti di malattia e parentali molto limitati. Tuttavia, i contratti richiedevano l’esclusività, creando servi della gleba vincolati per il nascente sistema nazionale di R&S.

Dall’inizio degli anni ’90 in poi, gli IES e persino i vecchi LEs furono sempre più popolati da “bolseiros” che lavoravano a progetti di ricerca con diversi tipi di borse. In questo periodo furono introdotti bandi annuali regolari per borse di master e dottorato. La paga non era male, abbastanza per coprire l’affitto, vivere ragionevolmente bene e spesso finanziare soggiorni di ricerca all’estero. La mobilità, principalmente in Europa, fu fortemente incoraggiata e molte borse sostennero pienamente il completamento di lauree post-laurea fuori dal Portogallo. Queste opportunità di internazionalizzazione e di partecipazione a reti di ricerca erano entusiasmanti per molti giovani che avevano la possibilità di portare avanti ricerche di cui erano appassionati, spesso in istituzioni leader all’estero. A vent’anni non ci si preoccupa molto della malattia o della pensione, e ai borsisti veniva fatto credere che se fossero stati abbastanza bravi, ne sarebbe seguita una carriera accademica. Bastone e carota: la borsa era il bastone, e la carota era la promessa di sicurezza futura e una carriera dignitosa.

Durante gli anni ’90, la scienza acquisì tale importanza in Portogallo che le fu assegnato un ministero dedicato, con il Catedratico José Mariano Gago [si veda anche qui] come primo ministro, il genio del male considerato l’architetto del moderno sistema di R&S portoghese. Gago avrebbe poi servito un totale di 13 anni nel governo (1995–2002 e 2005–2011), più a lungo di qualsiasi altro ministro nel Portogallo democratico, passando direttamente dai vertici del mondo accademico al governo, e poi di nuovo al mondo accademico. Una nuova agenzia di finanziamento – la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) – fu creata in linea con la politica di ricerca dell’UE, enfatizzando il finanziamento competitivo. Per accedere a questi fondi, agli IES fu richiesto di organizzare Unità di Ricerca (Unidades de I&D, UIDs), che sarebbero poi state sottoposte a valutazione e classificazione esterna. La FCT divenne anche l’unica gestrice dei bandi nazionali competitivi per borse di dottorato, che furono potenziati per aumentare il numero di dottori di ricerca nel paese, in linea con gli obiettivi dell’UE.

Nel frattempo, molti dei primi “bolseiros” stavano finendo il dottorato e gli IES e i LEs non aprivano posizioni permanenti. Per mantenere la festa in corso, la soluzione della FCT fu quella di avviare un programma di borse post-dottorato – borse, non contratti. Dopotutto, se in altri paesi i ricercatori intraprendevano posizioni post-doc dopo il dottorato, si presumeva che il Portogallo dovesse replicare questo modello. E dopo aver finito un post-doc di tre anni? Un altro post-doc di tre anni, e poi un altro ancora…

Verso la metà degli anni 2000, diverse ondate di dottori di ricerca si erano accumulate nel sistema come post-doc. Le borse non erano più attraenti come una volta. Le opportunità di soggiorni di ricerca all’estero stavano diventando più difficili e gli stipendi avevano perso gran parte del loro valore dopo anni senza aggiornamenti, inflazione e aggiustamenti economici successivi all’ingresso del Portogallo nella zona euro. Cominciarono a emergere proteste, insieme a una crescente consapevolezza pubblica della situazione precaria affrontata da questi ricercatori. Nel 2003, i “bolseiros” crearono persino una propria associazione – l’Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) – per far sentire la propria voce. La FCT rispose secondo il suo modus operandi: aprì un nuovo bando competitivo per posizioni di ricerca temporanee.

Il programma Ciência 2007 offriva poco più di mille contratti a tempo determinato con pieni benefici lavorativi. Fu pubblicizzato come un’opportunità per i “migliori e più brillanti” di gestire progetti indipendenti in istituzioni portoghesi, con stipendi all’incirca a livello di professore assistente. Migliaia di post-doc fecero domanda, alcuni ottennero un contratto, la maggior parte no. Il programma attrasse anche dottori di ricerca portoghesi che vivevano all’estero e persino alcuni ricercatori stranieri. A questi assegnatari fu fatto credere che i contratti avrebbero aperto la porta a posizioni permanenti. E cosa successe quando i contratti finirono? Esatto! Non successe nulla.

Tuttavia, l’iniziativa fu così efficace nel manipolare il precariato accademico che la FCT la istituzionalizzò, lanciando nel 2012 il programma Investigador FCT. Questi bandi offrivano 300-400 contratti a tempo determinato all’anno su tre livelli – Ausiliare, Principale e Coordinatore – in base all’esperienza del candidato. La FCT spinse anche per un quadro giuridico (Legge 28/2013), formalizzando una struttura di carriera nella ricerca precaria e basata sulla competizione. Ciò creò un rituale annuale in cui migliaia di post-doc gareggiavano per poche centinaia di contratti. La stragrande maggioranza rimaneva dipendente dalle borse, ma ora la colpa era loro per non essere “abbastanza bravi” da ottenere un contratto. La FCT era diventata di fatto un’agenzia interinale, collocando sia “bolseiros” che ricercatori a tempo determinato negli IES e nei LEs per coprire le lacune che le istituzioni non potevano colmare con assunzioni regolari.

A questo punto è chiaro che due sistemi coesistevano da tempo all’interno degli IES e dei LEs portoghesi. Uno consisteva in un nucleo ristretto di personale permanente, che non aveva mai sperimentato l’insicurezza lavorativa. Tipicamente entravano come assistenti o ricercatori junior, completavano un dottorato e ottenevano una promozione automatica a professore assistente, ma un’ulteriore progressione di carriera era in gran parte bloccata a causa dei tagli di bilancio. L’altro sistema consisteva in un precariato in continua crescita, che sopravviveva con successivi borse, contratti temporanei e incarichi di insegnamento a breve termine, spesso intervallati da disoccupazione non protetta. Questo precariato conduceva non solo la ricerca, ma spesso anche lavoro informale di insegnamento e amministrativo, e le istituzioni non potevano funzionare senza di loro. Si sviluppò una relazione perversa tra i due gruppi. Il personale permanente faceva affidamento sul precariato per mantenere la produzione scientifica e migliorare i propri CV, temendo al contempo che i lavoratori temporanei altamente qualificati potessero eventualmente ottenere posizioni permanenti, minacciando le loro decrescenti prospettive di progressione di carriera. I ricercatori precari, a loro volta, dovevano rimanere in buoni rapporti con il personale permanente, perché non avevano realmente alcun potere o autonomia all’interno delle istituzioni, svolgendo lavoro informale nella speranza di entrare un giorno nei ranghi accademici ufficiali. In questa folle e disfunzionale organizzazione, un piccolo numero di Professori Associati, e specialmente Catedratici, accumulava molteplici posizioni dirigenziali di vertice e concentrava il proprio potere, richiedendo frequentemente crediti di paternità nelle pubblicazioni e affermando il dominio sulla produzione scientifica. Alcuni diventarono di fatto veri e propri despoti dei loro centri di ricerca e dipartimenti IES.

Nel frattempo, Mariano Gago (sì, di nuovo lui), nella sua instancabile ricerca di un’autocrazia scientifica neoliberale, spinse silenziosamente per un quadro giuridico che pose fine a ciò che rimaneva della governance democratica negli IES. Con il RJIES (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior – Quadro Giuridico per gli Istituti di Istruzione Superiore, approvato nel 2007), rettori e presidenti di facoltà non furono più eletti direttamente dalle assemblee scolastiche, ma scelti da Consigli Generali (Conselhos Gerais, CGs) di nuova creazione. Circa due terzi dei membri del CG sono rappresentanti eletti di professori, ricercatori, personale e studenti (in proporzioni diseguali); il restante terzo è costituito da “personalità esterne di riconosciuto merito”, qualunque cosa significhi. Questi illustri esterni sono selezionati dai membri eletti internamente, in processi a lungo criticati per la loro opacità e dipendenza da clientele personali e politiche. I CGs eleggono poi il rettore (o il presidente di facoltà), che nominerà il team esecutivo: pro-rettori, vice-presidenti e il consiglio di gestione. Successivamente, ai CGs rimangono ruoli di supervisione e consulenza, il che significa che l’unico controllo formale sul potere esecutivo è l’organo che lo ha eletto. Senati e assemblee furono declassati a ruoli consultivi, o completamente aboliti. Il governo portoghese continuò a invocare l'”autonomia” accademica per giustificare il non intervento, eliminando di fatto la regolamentazione democratica interna. Il RJIES spinse anche gli IES ad adottare piani strategici, indicatori di performance, obiettivi di efficienza e sistemi di valutazione manageriale. Permise agli IES di diventare fondazioni pubbliche con diritto privato (fundações públicas com direito privado), creare istituti privati o stabilire unità ibride semiprivate, mosse ampiamente viste come una privatizzazione strisciante dell’istruzione superiore.

È un eufemismo dire che il RJIES è stato ampiamente odiato e contestato sin dalla sua approvazione. Tuttavia, tutti i tentativi di rivederlo o revocarlo finora non hanno avuto successo. Ciononostante, l’opera della vita di Mariano Gago fu considerata così straordinaria che dopo la sua morte nel 2015 il governo dichiarò il suo compleanno, il 16 maggio, Giornata Nazionale degli Scienziati. Non scherzo, l’uomo è ancora considerato quasi come un santo.

**Il tracollo e la discesa nella follia**

Poiché gli schemi concepiti per aggirare le leggi sul lavoro tendono sempre a essere abusati, gli IES e i LEs, perennemente a corto di personale e budget, iniziarono a usare l’EBIC per coprire posizioni non accademiche con “bolseiros”. Dato che l’EBIC copriva un’ampia varietà di tipi di borse, richiedendo diversi livelli di istruzione, dal diploma di scuola superiore alle lauree universitarie, il cielo era il limite. Se si poteva redigere un piano di ricerca, nominare un supervisore e allocare fondi in qualche “progetto di ricerca”, lavoratori amministrativi, tecnici e ogni tipo di personale di supporto, dai muratori ai giardinieri, potevano essere assunti come “bolseiros”. Presto, la pratica si espanse oltre il mondo accademico. Diversi dipartimenti governativi, sfruttando scappatoie simili, iniziarono anch’essi ad assumere “bolseiros” e, alla fine, persino aziende private si unirono. Il paese divenne così entusiasta della scienza che tutti potevano finire per essere ricercatori.

Questo andò avanti per anni finché non causò uno scandalo a livello nazionale dopo che un’inchiesta dell’emittente pubblica RTP fu trasmessa nel 2016, costringendo il governo ad affrontare la questione. Il PREVPAP (“Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública” o “Programa Straordinario per la Regolarizzazione dell’Impiego Precario nella Pubblica Amministrazione”, Legge 112/2017) fu approvato per convertire l’impiego precario nel settore pubblico, inclusi i “bolseiros”, in contratti stabili in linea con le leggi nazionali sul lavoro. Nella maggior parte delle aree del settore pubblico, inclusi i LEs, dove il personale non veniva rinnovato da anni, l’iniziativa fu accolta favorevolmente perché questi lavoratori erano chiaramente necessari. Il programma alla fine regolarizzò più di 17.000 posizioni in diversi settori. Tuttavia, quando si trattò degli IES, la storia fu totalmente diversa.

A quel punto, a dieci anni dall’entrata in vigore del RJIES, il consiglio dei rettori (CRUP), che si erano praticamente trasformati in signori totalitari dei loro feudi accademici, erano assolutamente indignati per l’imposizione del PREVPAP. Secondo queste creature intitolate, il PREVPAP non salvaguardava il “reclutamento basato sul merito”, che a loro dire era essenziale per le carriere accademiche e di ricerca. Continuavano a insistere sul fatto che i ricercatori e i professori precari non rientravano nella definizione di “bisogni permanenti dell’istituzione” richiesta per la regolarizzazione, perché nelle loro menti questi lavoratori dovevano comunque essere precari. Un alto turnover, sostenevano, è necessario per mantenere il sistema in funzione. Tutto ciò sarebbe ridicolo se non fosse così esasperante, considerando che la maggior parte di questi grandi successi era entrata nel mondo accademico con il vecchio sistema e non aveva mai avuto un solo giorno di insicurezza lavorativa in vita loro, mentre la maggior parte del precariato aveva passato decenni a saltare da un bando competitivo all’altro. Il governo assecondò questo circo, in gran parte grazie al loro ministro della scienza intrigante, il catedratico Manuel Heitor, sempre pronto a eseguire gli ordini dei suoi amici rettori. Di conseguenza, nel settore della scienza e dell’istruzione superiore, delle circa seimila domande PREVPAP presentate, solo circa il 22 percento fu approvato. Per il personale docente e i ricercatori, le cose andarono anche peggio, con solo circa il 13 percento che ottenne contratti stabili attraverso il programma.

Queste esclusioni portarono a un’ondata di sfide legali, con molti candidati che intentarono cause legali denunciando violazioni del PREVPAP e delle leggi nazionali sul lavoro. Le cifre nazionali precise per queste azioni legali sono difficili da ottenere, ma i notiziari menzionano spesso dozzine o addirittura centinaia per istituzione. I tribunali si pronunciarono per lo più a favore dei lavoratori, costringendo le istituzioni a integrare molti candidati PREVPAP che avevano precedentemente rifiutato, inclusi ricercatori e professori, e in alcuni casi a ripristinare l’intero stipendio e i diritti di anzianità. Ciò probabilmente costò milioni agli IES e dimostrò che, sebbene i rettori potessero manovrare il governo, non potevano prevalere sui tribunali indipendenti della Repubblica Portoghese.

La FCT reagì a questo pasticcio nel suo solito modo, mettendo immediamente in atto un quadro per mantenere agganciato il precariato. Spinse per l’approvazione della Legge 57/2016 (comunemente nota come DL57), che collocava tutti i post-doc attivi con più di tre anni di finanziamento FCT – la massa del precariato con dottorato in Portogallo – sotto contratti temporanei, invece di concedere loro posizioni permanenti nelle istituzioni, come aveva richiesto il PREVPAP. La maggior parte dei ricercatori che avevano precedentemente avuto contratti attraverso i programmi Ciência 2007 e Investigador FCT furono eventualmente integrati nelle loro istituzioni ospitanti, spesso dopo lunghe battaglie legali. Sulla carta, la DL57 affermava che questi nuovi contratti avrebbero dovuto convertirsi in posizioni permanenti dopo sei anni, dando speranza ai ricercatori e scoraggiando il contenzioso. In pratica, tuttavia, gli IES interpretarono la DL57 come meglio credettero, impiegando una serie di strategie per evitare di creare le posizioni permanenti richieste, incluse valutazioni delle performance dubbie programmate per terminare i contratti in anticipo e lo sfruttamento di scappatoie legislative.

Con l’inizio della scadenza della prima ondata di contratti DL57, la pressione dei ricercatori e di diversi sindacati sul governo per far rispettare la legge aumentò. La nuova ministra della scienza succeduta a Manuel Heitor, Elvira Fortunato – un’altra catedratica e celebrità scientifica in Portogallo, apparentemente prerequisiti perfetti per un lavoro governativo – dichiarò notoriamente: “Se integriamo tutti nei ruoli permanenti, uccidiamo la scienza”. Questa osservazione oltraggiosa divenne presto un simbolo della lotta contro la precarietà scientifica e fu ripresa nelle proteste con lo slogan “è la precarietà che uccide la scienza”. Fortunato rispose alle pressioni – indovinate come – con un altro bando competitivo, FCT Tenure, che offriva 1.000 posizioni a più di 5.000 ricercatori in procinto di perdere il lavoro. Naturalmente, il bando non era specificamente per questi ricercatori prossimi alla disoccupazione che erano stati nel sistema per anni. Invece, fu aperto a livello internazionale per “assumere i migliori e i più brillanti”, con un modello di finanziamento volutamente complicato, lasciando poco chiaro a quale percorso di carriera corrispondano questi contratti o se siano posizioni veramente permanenti, o solo un’altra reincarnazione di precarietà prolungata.

Questo dramma si sta svolgendo attualmente. Alcuni IES sembrano aver imparato la lezione dai precedenti contenziosi e scelgono di aprire posizioni permanenti per i ricercatori DL57. Molti altri, tuttavia, continuano a resistere, e una nuova ondata di cause legali è in corso in questo momento con il sostegno di diversi sindacati. Questa volta, le rivendicazioni vanno oltre le violazioni del diritto del lavoro: i ricercatori denunciano discriminazioni e violazioni dei loro diritti civili a causa della negazione dell’accesso all’impiego pubblico, un diritto esplicitamente protetto dalla Costituzione portoghese. Questi casi stanno ora procedendo nei tribunali di grado inferiore e cominciano a raggiungere la Corte Suprema.

Con gli scandali che circondavano l’uso improprio dell’EBIC, la pressione aumentò per revocare questo terribile pezzo di legislazione. Anche questo, naturalmente, finora non ha avuto successo.

Nel 2019, il musone e petulante Manuel Heitor sostenne in diverse occasioni che “i borsisti di ricerca non dovrebbero avere contratti di lavoro” e che le borse erano lo strumento migliore per garantire la “libertà intellettuale”, a differenza dei contratti di lavoro come quelli detenuti dai docenti. In risposta, l’ABIC realizzò un video divertente in cui chiedeva che Manuel Heitor fosse liberato dalla sua sicura e comoda cattedra e messo con una borsa, così anche lui avrebbe potuto sperimentare tali illuminate libertà.

La FCT alla fine terminò il suo programma di borse post-dottorato, ma i dottorandi hanno continuato a essere finanziati con l’EBIC. I “bolseiros” esistono ancora, inclusi i borsisti post-dottorato, sebbene in numero minore e per lo più legati al finanziamento di progetti di ricerca. Nel frattempo, la FCT ha aumentato il numero di borse di dottorato, che ora superano le 7.000, con gli IES che spingono forte per aumentarle ulteriormente. È stato segnalato un numero crescente di casi in cui gli IES utilizzano questi dottorandi per coprire carenze didattiche.

Per sostituire le sue ormai defunte borse post-dottorato, la FCT ha introdotto una nuova categoria di “Ricercatore Junior” con stipendio inferiore all’interno del suo bando per ricercatori, ora ribattezzato CEEC — Concurso Estímulo ao Emprego Científico, che può essere tradotto come “Concorso/Incentivo all’Impiego Scientifico Individuale”. Sì, non forniscono esattamente un impiego scientifico; lo “stimolano”. Il bando viene pubblicato annualmente come competizione internazionale, con i candidati che fanno domanda individualmente per contratti di sei anni, proprio come i vecchi schemi FCT. Assegna circa 300-400 contratti all’anno a circa 5.000 candidati, trasformandolo più in una lotteria che in un processo di assunzione selettivo. Poiché gli assegnatari potrebbero tecnicamente rivendicare diritti lavorativi dopo il contratto di sei anni, molti IES iniziarono a imporre limitazioni all’ospitalità dei candidati. In risposta, la FCT creò nuovi schemi in cui le istituzioni, non i singoli candidati, fanno domanda per quote di assunzione. Una volta assegnate le quote, le istituzioni aprono bandi internazionali, selezionano i candidati e gestiscono i contratti. Per impedire a questi assunti di rivendicare posizioni permanenti negli IES, questi contratti sono per lo più incanalati attraverso fondazioni “ombrello”, associazioni o istituti legalmente separati, che operano con regole di diritto privato, ai margini del settore pubblico.

Questi enti più o meno privati sono stati una caratteristica dell’ecosistema IES per qualche tempo, ancor più da quando il RJIES è entrato in vigore, ma il loro numero è assolutamente esploso dal 2017, con l’entusiastica benedizione della FCT. Attualmente, oltre a 8 LEs e 40 IES, il sistema di R&S portoghese include 313 UIDs, e in un mix intricato di UIDs, ci sono 41 Laboratori Associati (LAs), 41 Laboratori Collaborativi (CoLabs), e 26 Centri di Interfaccia Tecnologica, e vari altri tipi di imprese pubblico-private e istituzioni private senza scopo di lucro, tutti presumibilmente partecipanti alla ricerca, allo sviluppo tecnologico o alla comunicazione scientifica. È un sistema così complesso e contorto che fa venire il mal di testa. Questi enti non corrispondono quasi mai a nuove infrastrutture fisiche; sono fondamentalmente fusioni amministrative di unità preesistenti.

Ad esempio, i LAs di solito combinano 2, 3 o 4 UIDs, ospitate nei rispettivi vecchi dipartimenti universitari. Quando viene creato un LA, include automaticamente tutti i dottori di ricerca di quelle UIDs, con contratto permanente o meno, con consenso o meno, capitalizzando sui loro CV per la valutazione FCT. A questi membri viene quindi richiesto di aggiungere l’LA alla loro affiliazione e di riconoscerne il finanziamento, che spesso non li avvantaggia mai direttamente. Non viene creato nulla di nuovo; tutto viene semplicemente rinominato e riciclato. Perché? Per attingere ai finanziamenti FCT, aumentare i parametri per le domande di progetto e servire come progetti vanitosi per i docenti di alto rango, il tutto privando molti ricercatori e personale docente di una carriera. I ricercatori assunti in queste entità fantastiche con i finanziamenti FCT lavoreranno presso l’IES, svolgendo sia ricerca che insegnamento. A quale percorso di carriera corrispondano queste assunzioni è incerto, così come la loro stabilità a lungo termine. I bandi per le domande sono così oscuri e fuorvianti che alcuni ricercatori credono di essere stati assunti per posizioni permanenti presso l’IES, solo per scoprire, dopo la firma, che i loro contratti sono legati a un LA o CoLab, che a sua volta ha una data di scadenza dipendente dal rinnovo governativo/FCT. Quando questo intero castello di carte crollerà, e inevitabilmente accadrà, possiamo aspettarci una nuova era di caos e contenziosi nella scienza portoghese.

**Epilogo**

Perché c’è un tale ossessione nel mantenere la maggior parte dei lavoratori scientifici e degli educatori nel sistema di R&S e istruzione superiore portoghese in una precarietà permanente? Perché così tante migliaia sono state spinte in un sistema spietato e di sfruttamento, condannate a una vita di precarietà, saltando da un bando competitivo all’altro, solo per essere trattate come usa e getta e sostituibili, senza considerazione per le loro competenze o per i milioni che il paese ha investito nella loro formazione? A mio parere (un’opinione condivisa da molti), tutto si riduce a potere e controllo: mantenere il potere nelle mani di chi già lo detiene.

Il mondo accademico portoghese è radicato in una tradizione profondamente gerarchica in cui i catedratici storicamente detenevano un’autorità di livello quasi feudale. Nonostante gli sforzi di democratizzazione degli anni ’70 e ’80, questa struttura non è mai realmente cambiata. C’è anche una cultura profondamente radicata di deferenza verso i catedratici e una tradizione di lunga data di relazioni accoglienti tra mondo accademico e potere politico. L’ex dittatore del Portogallo, António Salazar, era un catedratico; il nostro attuale Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, è anch’egli un catedratico. Il paese ha una lunga storia di estrazione di politici e despoti dai ranghi superiori del mondo accademico. È comune che i migliori accademici entrino e escano dal governo, passando da ruoli ministeriali e tornando comodamente alle loro posizioni accademiche senior. Questa porta girevole è particolarmente visibile nei ministeri e nelle agenzie responsabili della politica per l’istruzione superiore e la scienza, i cui leader provengono quasi sempre direttamente dalle posizioni di vertice di università o politecnici. Ex rettori, presidi, presidenti di politecnico e direttori di unità di ricerca entrano regolarmente in posizioni in cui ci si aspetta che regolino le stesse istituzioni e colleghi con cui lavoravano la settimana prima. Nel frattempo, il governo democraticamente eletto del Portogallo ha un controllo diretto molto limitato sulla governance interna degli IES, che sono diventati piccoli feudi autocratici, il tutto costando miliardi di euro ai contribuenti ogni anno. E siamo chiari, nonostante tutti i discorsi sulla “governance privata” o sul “finanziamento competitivo”, l’istruzione superiore e la R&S portoghese crollerebbero senza un finanziamento pubblico sostenuto. La precarietà assicura che la maggior parte dei ricercatori e professori rimanga dipendente, sostituibile e politicamente debole, e questo, a sua volta, permette a un piccolo gruppo di accademici senior, che in pratica operano in una rete in stile mafioso, di mantenere il controllo sui finanziamenti, le carriere, la governance e l’intera direzione del sistema.

E non pensiate che questo stia accadendo senza proteste. Il precariato inizialmente ha impiegato un po’ di tempo a mobilitarsi, convinto che lavorando di più avrebbe potuto eventualmente raggiungere una posizione permanente. Ma col tempo, si è organizzato e la lotta negli ultimi dieci anni è stata incessante. Ogni volta che c’è un evento pensato per mostrare le meraviglie della scienza portoghese, spesso con la presenza di ministri e altri funzionari governativi, gruppi di ricercatori e rappresentanti sindacali si riuniscono fuori per protestare contro le condizioni di lavoro precarie. Queste manifestazioni spesso attirano più attenzione mediatica delle presunte “meraviglie” della scienza celebrate all’interno. Ci sono state alcune proteste su larga scala che hanno coinvolto migliaia di ricercatori. I sindacati hanno dipartimenti dedicati e persino team di avvocati per sostenere i ricercatori precari attraverso molteplici ondate di contenziosi. Alcuni ricercatori precari sono persino diventati loro stessi leader sindacali. Ci sono state vittorie: alcuni ricercatori hanno ottenuto posizioni permanenti o almeno contratti più stabili. Tuttavia, l’essenza del sistema stesso rimane in gran parte non riformata. Ogni successo viene rapidamente compensato dal sistema che trova nuovi modi per mantenere lo status quo.