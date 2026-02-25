Le decisioni dell’amministrazione Trump hanno avuto un impatto significativo sulle università e sulla scienza americane. Tuttavia, il relativo declino dell’influenza scientifica statunitense rientra in una tendenza di più lunga data.

Restrizioni sui visti per ricercatori e studenti stranieri, attacchi politici contro alcune delle principali università di ricerca al mondo e improvvise sospensioni dei finanziamenti pubblici, in particolare nei settori del clima e dell’ambiente: dalla rielezione di Donald Trump nel novembre 2024, queste decisioni hanno suscitato notevole sorpresa mediatica. Vengono spesso presentate come una rottura radicale con il modello americano di sostegno alla scienza. Titoli allarmistici sulla stampa internazionale parlano di una “guerra aperta alle università “, di un “accelerato prosciugamento dei finanziamenti scientifici” o addirittura di “scienza sotto assedio “ .

Tuttavia, sebbene la loro forma e rapidità siano sorprendenti, la loro logica è molto meno innovativa. Queste misure si inseriscono in tendenze di fondo e ormai strutturali. Accelerano debolezze da tempo identificate: un disimpegno relativo e discontinuo degli investimenti pubblici, una crescente dipendenza dai finanziamenti privati, una concentrazione delle risorse in pochi settori e istituzioni e, soprattutto, una dipendenza duratura da dottorandi e ricercatori stranieri per il progresso di molte frontiere scientifiche.

La leadership scientifica americana è il prodotto di una specifica traiettoria storica. A partire dagli anni ’50, nel contesto della Guerra Fredda, il governo federale ha investito massicciamente nella ricerca e nell’istruzione superiore, affiancato dagli sforzi di numerose fondazioni filantropiche private. Finanziamenti pubblici, autonomia accademica e apertura internazionale hanno poi formato un insieme coerente, al servizio del soft power americano. Per diversi decenni, gli indicatori hanno convertito : predominio della produzione scientifica, capacità di innovazione, eccezionale appeal internazionale e un’accumulazione di premi Nobel.

Finanziamenti pubblici più irregolari

Questo equilibrio, tuttavia, ha iniziato a indebolirsi negli anni ’90. In termini assoluti, gli Stati Uniti rimangono il principale finanziatore mondiale della ricerca, con una spesa interna in R&S che rappresentava circa il 3,4% del PIL all’inizio degli anni ’20. Ma la distribuzione di questo sforzo è cambiata radicalmente: quasi il 70% della R&S americana è ora finanziato dal settore privato , mentre la spesa federale per la ricerca è stagnante intorno allo 0,7% del PIL. Questa dinamica contrasta nettamente con quella di diversi paesi asiatici, in particolare la Cina, dove la spesa pubblica in R&S è aumentata significativamente dagli anni 2000 nell’ambito delle strategie nazionali in corso.

I finanziamenti pubblici stanno diventando sempre più irregolari: le università fanno sempre più affidamento sulle tasse universitarie e sulle partnership private, mentre i programmi di studio a lungo termine e le carriere scientifiche stanno diventando meno accessibili per alcuni studenti americani. L’ultima riforma, avviata nel 2026 dall’amministrazione Trump, che impone un tetto significativo ai prestiti federali per master e dottorati – prestiti che in precedenza coprivano l’intero costo degli studi – ridurrà ulteriormente la capacità delle università di fornire formazione a lungo termine, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche che richiedono diversi anni di studio.

Il film “Ivory Tower” , diretto nel 2014 dal regista Andrew Rossi e basato sulle analisi del sociologo Andrew Delbanco, aveva già messo in guardia dai segnali di esaurimento del modello universitario americano. È in questo contesto che la dipendenza da studenti e dottorandi stranieri sta aumentando notevolmente, in particolare in matematica, tecnologia e data science.

Una dipendenza dagli studenti stranieri

I rapporti annuali della National Science Foundation mostrano che, già a metà degli anni 2010, i titolari di visti temporanei costituivano una parte significativa, spesso la maggioranza, dei dottorandi in diverse discipline chiave: quasi due terzi dei dottorati in informatica e più della metà in ingegneria e matematica. La stragrande maggioranza di loro (80%) rimane poi negli Stati Uniti, se le politiche sull’immigrazione lo consentono.

Questa dipendenza, che non ha fatto che aumentare , non è marginale: costituisce ormai un pilastro del funzionamento quotidiano della ricerca americana. Le restrizioni all’immigrazione attuate sotto la prima amministrazione Trump, e poi inasprite nel 2025, non fanno che mettere a nudo una vulnerabilità strategica per il futuro del Paese .

Gli sviluppi della scienza americana si sono verificati in un contesto globale profondamente trasformato a partire dagli anni Novanta. La spesa per ricerca e sviluppo sta aumentando rapidamente in Asia, mentre la quota relativa di Stati Uniti ed Europa tende a stabilizzarsi o addirittura a diminuire in molti paesi dell’OCSE.

La traiettoria della Cina è centrale in questo senso . Per oltre trent’anni, la Cina ha perseguito una strategia continua, combinando ingenti investimenti, pianificazione a lungo termine, sviluppo di “laboratori chiave”, ridefinizione delle regole del gioco per le classifiche internazionali, potenziamento dei programmi di dottorato e politiche attive per promuovere la pubblicazione e il rientro dei ricercatori espatriati. Questa traiettoria non è semplicemente una questione di recupero tecnologico, ma piuttosto un’appropriazione selettiva di modelli di formazione, organizzazione e governance scientifica, in parte ispirati all’esperienza americana.

La Cina, un attore importante nella produzione scientifica

I risultati sono tangibili oggi: rapida crescita delle pubblicazioni scientifiche – nel 2024 la Cina è diventata il primo Paese al mondo per volume di articoli indicizzati nel database Web of Science , con quasi 880.000 pubblicazioni annue, rispetto alle circa 26.000 dei primi anni 2000 – e soprattutto una crescente presenza nei depositi di brevetti: quasi 1,8 milioni di domande in un solo anno, più di tre volte il volume americano, secondo l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ( OMPI ).

Inoltre, si stanno attuando politiche mirate per attrarre o riportare in patria ricercatori cinesi formati all’estero, riducendo gradualmente la storica asimmetria con gli Stati Uniti. Lungi dal produrre apertura politica, questa circolazione controllata di modelli contribuisce alla modernizzazione dello Stato, rafforzando al contempo la capacità del potere di controllare e legittimare le élite scientifiche e amministrative .

Il recente articolo del New York Times che evidenziava il relativo declino di Harvard e di altre università americane in alcune classifiche globali è stato interpretato come un campanello d’allarme, un segnale di un declino improvviso. In realtà, queste classifiche rivelano principalmente cambiamenti graduali nelle posizioni relative, indicativi di una ristrutturazione di lunga data. Le università americane rimangono prestigiose e selettive, ma non sono più sole ai vertici in un panorama scientifico ormai multipolare.

Gli indicatori internazionali di innovazione confermano questa osservazione: in termini assoluti, gli Stati Uniti rimangono uno dei principali investitori mondiali in ricerca e sviluppo. Tuttavia, il loro vantaggio relativo si sta erodendo: dall’inizio degli anni 2000, la crescita dei loro investimenti in R&S è stata significativamente più lenta rispetto a quella di molti paesi concorrenti.

Al di là delle decisioni dell’amministrazione Trump, le cause sono strutturali: continuità e livello di investimenti pubblici, capacità di formare e trattenere i talenti, coerenza delle priorità scientifiche e enfasi posta sulla ricerca fondamentale. Mentre la Cina e diversi paesi asiatici hanno integrato la scienza nelle strategie nazionali a lungo termine, gli Stati Uniti hanno permesso che incoerenze e squilibri si accumulassero, facendo affidamento sui guadagni della loro passata attrattività. Ciononostante, mantengono università di eccezionale prestigio, significative capacità di finanziamento e innovazione e un potere di attrazione ancora ampiamente dominante.

Nel breve termine, non si intravedono segnali di un declino improvviso. Tuttavia, la sostenibilità di questa leadership non può più essere data per scontata. Essa è ora direttamente influenzata da sfide esplicite all’autonomia accademica e alle normali condizioni operative delle università.

Questa leadership dipenderà dalla capacità delle università di reclutare liberamente i propri docenti e ricercatori a livello globale; di mantenere politiche e programmi di formazione e ricerca immuni ai cicli politici; di proteggere i propri leader dalle pressioni partitiche; e di garantire a studenti e ricercatori condizioni di lavoro intellettuali stabili e prospettive di carriera.

Sono proprio queste le condizioni che le recenti decisioni di Donald Trump hanno reso permanentemente incerte.

(Pubblicato su The Coversation)